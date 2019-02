Soccorsi in area terremotata, l'Aviazione dell'esercito “trasporta” i vigili del fuoco

Ultimo aggiornamento: 17:12

Gestione delle emergenze sul territorio, l'Aviazione dell'esercito fa la prove insieme ai vigili del fuoco. Questa mattina a Viterbo si è svolta un’esercitazione congiunta tra il 1° Reggimento Aves “Antares” e il comando provinciale dei vigili del fuoco di Viterbo. Missione: condividere e standardizzare le specifiche procedure dei Vf per ridurre i tempi di intervento durante le diverse tipologie di emergenza, in soccorso alla popolazione civile.Alla presenza del senatore Umberto Fusco, del prefetto di Viterbo Giovanni Bruno, e di altre autorità civili e militari, gli uomini dell’Aves e del Corpo vigili del fuoco hanno dato prova di quanto sia fondamentale la cooperazione e l’inter-operabilità degli assetti impiegati durante operazioni di soccorso. In particolare, l’attività ha previsto la simulazione di un evento sismico, coinvolgendo una squadra Vf munita di fuoristrada e con attrezzatura specialistica.Questa ubnità è stata elitrasportata su un elicottero CH-47 F dell’Aves verso il luogo dell’emergenza. Gli elicotteri A-129 hanno quindi perlustrato la zona alla ricerca di eventuale personale disperso. A seguire, un secondo elicottero CH-47 F ha infiltrato, tramite fast-rope, un plotone di fanteria aeromobile, allo scopo di effettuare una cinturazione di sicurezza lungo la zona interessata.«L’attività - hanno spiegato dall'Esercito italiano - ha avuto l’obiettivo di studiare e sperimentare un possibile dispositivo di soccorso integrato per il trasporto di uomini, mezzi e attrezzature dei Vigili del fuoco su scenari emergenziali di particolare gravità, mediante gli aeromobili dell’Aviazione dell’Esercito».