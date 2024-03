Martedì 5 Marzo 2024, 05:20

«Signora, signora parlo con lei della multisala, qui, Moderno di Bolsena: si metta a sedere perché sta per iniziare lo spettacolo». Immaginate di andare a vedere un film al cinema e che il protagonista dallo schermo si rivolga proprio a voi. È quello che succede al multisala Moderno di Bolsena prima che si spengano le luci. Il protagonista è Leonardo Pieraccioni, che ha inviata il cinema un video in cui in 45 secondi scherza e ringraziare il pubblico in sala per essere andato a vedere la sua ultima fatica, “Pare parecchio Parigi”.

«Colgo l’occasione per ringraziarla, signora - dice Pieraccioni - intanto si metta a sedere, che è venuta a vedere il mio film “Pare parecchio Parigi”. Ringrazio lei, ringrazio tutti coloro che in questo momento stanno per vedere, guardare questo film». Un videomessaggio personalizzato per il grande schermo nel paese del lago. «C’ho messo proprio... l’ho fatto bello per la multisala di Bolsena. Ho detto: lo devo fare bello, così che da Bolsena mi scrivono bello, bello, bello. Proprio mi sono impegnato per voi».

A spiegare la situazione è la direzione del Moderno, che «ringrazia Leonardo Pieraccioni per il video che ci ha inviato in esclusiva - commentano - proiettato per 3 settimane prima del suo film “Pare parecchio Parigi”, un grande successo».

Prima di iniziare a sgranocchiare i popcorn e che si spengano le luci, l’attore toscano ha ancora qualcosa da dire al pubblico: «Buon divertimento a tutti e grazie di essere venuti».