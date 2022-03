Giovedì 3 Marzo 2022, 06:30

Si avvicina con una cassetta della frutta ad un anziano e al momento di consegnarla lo rapina del portafoglio. Al via il processo a un ladro seriale, residente nel napoletano, che tra il 2018 e il 2019 avrebbe messo a segno diversi colpi nella bassa Tuscia e tutti verso anziani. L’ultimo è quello commesso a Bassano in Teverina il 21 giugno del 2019. Quel giorno un anziano del posto si sarebbe avvicinato a un doblò parcheggiato lungo la strada che vendeva cassette di frutta a prezzi d’occasione.

«Chiedeva 20 euro per una notevole quantità - ha spiegato il maresciallo della locale stazione - così nonno e nipote hanno deciso di fare l’acquisto. Il truffatore ha allontanato con un pretesto il nipote e quando l’anziano ha tirato fuori il portafoglio per pagare l’uomo gli ha portato via tutti i soldi». Poi sarebbe fuggito a bordo del doblò insieme a un complice. L’anziano ha subito chiamato i carabinieri fornendo loro la targa del mezzo e un identikit del malfattore.

«Con le informazioni in nostro possesso - ha continuato il carabinieri - abbiamo visionato le telecamere di sorveglianza della zona e confrontato le targhe. E siamo così risaliti all’identità dell’odierno imputato. Abbiamo anche scoperto che non era la prima volta che truffava degli anziani. Era stato già scoperto in aumento altri due episodi». Una volta identificato, i carabinieri hanno sottoposto alcune foto alla vittima per il riconoscimento fotografico. L’anziano lo ha riconosciuto senza ombra di dubbio. Alla prossima udienza, fissata per il 7 giugno, sarà la vittima a raccontare la sua esperienza.