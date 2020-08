© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese aspetta un segnale da Edoard Blondett, che nel frattempo interessa anche al Catanzaro. Per il rinnovo dal Monza del prestito del difensore Stefano Negro, se ne parlerà invece dopo martedi 18 agosto. Mentre questa mattina saranno presentate la nuova maglia e lo sponsor tecnico. La Viterbese attende ormai da diversi giorni l'okay dal difensore centrale Edoardo Blondett in uscita dalla Reggina, dopo aver vinto la scorsa stagione il campionato di Serie C con la squadra dello Stretto. Blondett è diventato l'obiettivo principale per la retroguardia gialloblù, sopratutto dopo aver valutato l'impossibilità di arrivare a Tommaso Silvestri del Catania che ha ancora un altro anno di contratto con la squadra etnea e che probabilmente non si muoverà dalla Sicilia giocando per il Catania anche in occasione della prossima stagione.er la verità Blondett piaceva anche a squadra di Serie B ma, nelle ultime ore, sulle tracce del difensore c'è anche il Catanzaro dell'ex tecnico gialloblù Antonio Calabro e dell'ex direttore generale Diego Foresti. Blondett, oltre a quella con la Reggina, ha avuto già altre esperienze in Calabria avendo indossato anche la maglia del Cosenza. C'è ancora da aspettare anche per la conferma del rinnovo del prestito di Stefano Negro dal Monza, nonostante la società gialloblù abbia già contattato la società brianzola dallo scorso giugno. Stefano Negro era arrivato alla Viterbese a gennaio, in occasione del mercato di riparazione invernale. Il Monza sta infatti pensando attualmente ai nuovi acquisti per rinforzare la squadra in vista della Serie B, e sicuramente dalla prossima settimana inizierà a pensare alle cessioni. La Viterbese ha già contattato il giocatore con cui c'è un accordo verbale di massima ma è chiaro che finché ma ci sarà l'okay definitivo del Monza, con cui Negro ha un altro anno di contratto, l'affare non potrà considerarsi concluso.La società gialloblù è sempre in contatto con il Frosinone per l'arrivo del centrocampista Emmanuel Besea. Quest'ultimo ha già giocato con la maglia gialloblù la scorsa stagione in peestito dalla società ciociara. La Viterbese sta ora valutando l'ipotesi di acquistarlo a titolo definitivo. Cosa già fatta per il difensore classe 2000 Paolo Cerroni, anch'egli rilevato qualche giorno fa dal Frosinone sempre a titolo definitivo. In questi giorni sono in prova con la Viterbese anche due giovani, che nelle prossime settimane la società di via della Palazzina deciderà se tesserare o meno. Intanto questa mattina, a partire dalle ore 11, verrà presentato ufficialmente il nuovo sponsor tecnico Nike, insieme alle relative maglie da gara. La presentazione si svolgerà, grazie alla collaborazione con il Comune di Viterbo, nella Sala Sala Regia all'interno di Palazzo dei Priori.