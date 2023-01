Martedì 31 Gennaio 2023, 06:10

Scoppia una rissa fuori la discoteca, ferito giovane carabiniere libero dal servizio. Nottata movimentata davanti a un locale notturno di Caprarola. Domenica sera, dopo i festeggiamenti per il Carnevale di Ronciglione, molti ragazzi della zona hanno terminato la festa in discoteca. Ma appena usciti avrebbero accerchiato un ragazzo di 22 anni.

La vittima, un giovanissimo maresciallo, sarebbe stato riempito di calci e pugni da un branco di giovani. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato il pestaggio. Sembrerebbe che la professione della vittima non c'entri nulla con l’aggressione. Forse qualche screzio avvenuto all’interno del locale, sfociato poi nella rissa subito dopo l’entrata. Del pestaggio se ne stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Ronciglione, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. I militari sarebbe stati allertati da alcuni clienti del locale che hanno chiesto immediato aiuto, vedendo che la situazione stava per aggravarsi.

Il gruppo di ragazzi si sarebbe infatti accanito sul maresciallo dei carabinieri, accerchiato e aggredito da più persone contemporaneamente. Il giovane, infatti, rimasto ferito, è stato portato in ospedale per le cure del caso. I militari stanno indagando per risalire all’identità degli aggressori. E nelle prossime ore ascolteranno anche il giovane carabiniere rimasto ferito per fare piena luce sulla dinamica dei fatti. E accertare eventuali colpevoli alla giustizia.