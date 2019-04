Salvini a Civita Castellana, comizio in piazza Matteotti

In vice Premier Matteo Salvini sarà a Civita Castellana il 1° maggio festa del Lavoro. Il numero uno della Lega ha scelto la capitale economica e operaia della Tuscia per questo appuntamento, che inizierà poco prima delle 13 con un comizio in Piazza Matteotti e l'incontro con il candidato sindaco a Civita Castellana per la Lega, Franco Caprioli e il candidati consiglieri comunali della Lega. A fare gli onori di casa saranno il portavoce locale Andrea Sebastiani e Valerio Turchetti. Sicura la presenza del senatore Umberto Fusco, del vice sindaco di Viterbo Enrico Maria Contardo, Stefano Caporossi e Mauro Catasca.

Saranno presenti anche i candidati sindaci in corsa per la conquista del comune Nepi Nicola Alberto Polici e quello di Monterosi.

Seguirà un pranzo all'Hotel Aldero con la partecipazione di simpatizzanti e iscritti. © RIPRODUZIONE RISERVATA