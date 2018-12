Saline di Tarquinia: venti anni tra studi, ricerche e didattica. Il convegno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 6 dicembre alle ore 17, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia, è in programma il convegno "Saline di Tarquinia: 20 anni tra studi, ricerche e didattica", promosso dall'associazione "Tarquinia nel cuore".Il professor Giuseppe Nascetti, docente di Ecologia, illustrerà le opere sul litorale realizzate dall'Università della Tuscia, motivo di orgoglio del dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche dell'ateneo, diventato punto di riferimento per il territorio dell’Alto Lazio.«Ci siamo interessati alle Saline - spiega Nascetti - da oltre un ventennio, analizzando la biodiversità a vari livelli di organizzazione, da quello genetico a quello di comunità all’interno delle vasche dimostrando che, con l’abbandono delle attività produttive (la raccolta del sale) e quindi la gestione diretta da parte dell’uomo, il funzionamento del sistema ecologico delle Saline è crollato in modo estremamente rapido».I risultati delle ricerche hanno permesso di ottenere il finanziamento di un progetto europeo LIFE-Natura: “Recupero ambientale della riserva naturale Saline di Tarquinia” e a seguire tutta un’altra serie di progettazioni per il recupero dell’area, promossa da una legge regionale.«Si è così reso possibile - continua Nascetti - il recupero di numerosi edifici (Centro visite, foresteria, laboratori scientifici e didattici, Anannotteria sperimentale). Con un altro finanziamento europeo è stato ristrutturato un vecchio edificio del Borgo ad ecoalbergo. Un ulteriore finanziamento, ottenuto quest’anno, all’interno di un progetto Crima, insieme alla stazione zoologica “Anthon Dornh” per la ristrutturazione dell’edificio “Ex-Officina”, permetterà di entrare in una rete europea di centri di eccellenza per la conservazione e gestione della biodiversità marina».Partecipano all'incontro, presentando specifiche relazioni, gli studenti dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia.