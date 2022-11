Omicidio delle Saline, chiesti 23 anni per Claudio Cesaris

Omicidio delle Saline, la Procura chiede 23 anni di carcere per Claudio Cesaris.

Prima udienza in Corte d’assise e arrivano subito le richieste pene. Il 69enne ex tecnico di laboratorio di Pavia il 7 dicembre 2021 uccise il professore dell’Università della Tuscia Dario Angeletti con due colpi di pistola. Cesaris è accusato dell’omicidio del docente Unitus aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi e di stalking nei confronti di una ricercatrice dello stesso dipartimento universitario della vittima. Ieri mattina le parti hanno concordato di non ascoltare i testimoni e di depositare alla Corte tutte le fonti di prova acquisite in fase di indagine. E così è subito arrivata la richiesta pena del pm Alessandro Gentili. «I fatti sono stati ampiamente provati - ha affermato il sostituto procuratore - ed il movemnte è chiaramente legato al reato di stalking, a cui si accompagna una forma di gelosia nei confronti Angeletti, vissuto come antagonista, e vendetta nei confronti della ricercatrice con cui il prof lavorava e con cui l'imputato aveva avuto una relazione».

La famiglia del professore si è costituita parte civile, così come il Comune di Tarquinia e l'Università della Tuscia. L'ateneo, che ha presentato la costituzione di parte questa mattina, ha annuncia che l'eventuale risarcimento sarà utilizzato per realizzare borse di studio alla memoria del professore.