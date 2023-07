Giovedì 20 Luglio 2023, 05:20

Asili nido, è cambiato tutto e subito: perché? «Ci siamo resi conto che l’importo di 840 euro introdotto dalla Regione è fuori mercato per Viterbo, la precedente convenzione ne prevedeva 433. Il Comune è passato a spendere da 450mila euro a 992mila per 108 posti convenzionati». La versione dell’assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano, sullo stop alle convenzioni e l’introduzione del contributo diretto alle famiglie, è a 360 gradi. In estrema sintesi, il ribaltone è per «spendere meglio i soldi pubblici».

Le critiche piovute addosso al Comune sono state soprattutto per il rischio di perdere occupati nelle strutture. «Ma due degli otto nidi convenzionati stanno chiedendo rette a 600 e 630 euro, gli altri sei si sono impuntati su 840. Significa i livelli occupazionali sono garantiti: i dipendenti sono in proporzione al numero di bambini iscritti».

Notaristefano ha anche modificato alcuni punti dell’avviso. «La prima stesura è stato necessario migliorarla - spiega - ne sono consapevole: non sono una che si nasconde dietro a un dito. Nella seconda ho voluto fortemente che il Comune arrivasse per primo a concedere i contributi», ovvero prima di Inps e Regione. «Tanto che ad oggi stiamo a 90 domande e sono già partiti quattro blocchi da 20 alla ragioneria, che sta inviando i mandati di pagamento per la prima retta, in anticipo rispetto a settembre».

E poi? «Man mano che riceviamo le richieste di contributo le mandiamo in lavorazione. Abbiamo fondi congrui per poter rispondere almeno a 250 domande. Lo scorso anno erano state 206 e si era potuto procedere positivamente per 66-67 posti, più una 40ina già iscritti: totale 108».

La situazione attuale per chi era in convenzione dallo scorso anno: «Si continuano a mantenere 47 convenzionati a 840 euro. Chi ha iscritto l’anno scorso un lattante avrà ancora la copertura quest’anno come semidivezzo e fino a completamento del periodo educativo 0-36». Rispetto allo scorso anno i numeri stanno cambiando così. «È già in atto un miglioramento: siamo a 90 domande e abbiamo fondi per 310 mila euro: prolungheremo il bando in scadenza lunedì per accogliere il maggior numero di richieste possibili».

Le domande di accesso ai nidi comunali sono state 113, la graduatoria definitiva è stata pubblicata. «I nuovi ingressi sono 27, 86 sono rimasti fuori: ci aspettiamo quindi ulteriori richieste di contributo e abbiamo di che poter rispondere».