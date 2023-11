Rapina in villa, paura per la famiglia Orsolini. Questa notte un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nell'abitazione dell'imprenditore a Vignanello. Almeno tre persone, armate di pistola, hanno minacciato la famiglia e trafugato preziosi e contati.

Della rapina alla villa di Amedeo Orsolini, in località Centignano, si stanno occupando i carabinieri che stanno raccogliendo tutte le prove per mettersi sulle tracce dei malviventi. Il bottino è in fase di quantificazione.