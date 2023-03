Partita Under 16, calciatore aggredito in campo: arrivano polizia e ambulanza

Ancora un episodio di violenza sui campi di calcio. E' successo oggi sul campo sportivo dell'Ellera, a Viterbo, dov'era in corso la partita di Under 16 tra Viterbo e Fulgor Tuscania. Sul posto sono intervenuti polizia e ambulanza.

Sono i dirigenti della Fulgor a fornire la loro versione di quanto accaduto, denunciando la "vergognosa aggressione che un nostro calciatore, classe 2006, ha subito da parte di un tesserato della squadra avversaria. Tutto accade a pochi minuti dalla fine della partita, il guardialine colpisce il nostro ragazzo con la bandierina e l'arbitro è costretto a terminare anzitempo la partita. Ci saranno gli organi preposti che prenderanno le decisioni del caso, noi siamo solo allibiti che certi personaggi entrino in un campo di calcio, con l'aggravante che i ragazzi in campo erano minorenni".

Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza, ma per il ragazzo non è stato necessario il ricovero in ospedale.