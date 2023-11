Palazzina esplosa, il sindaco: «La comunità è vicina alle famiglie coinvolte»

«Tutta la comunità è vicina alle famiglie coinvolte». Lo ha detto il sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Babini, in merito all'esplosione di questa notte nella palazzina dove alloggiavano 31 immigrati. «Sono andato sul posto e ho visto la struttura smembrata - ha detto -. Sono saltate tutte le tamponature della casa ma in poche ore i soccorritori aveva portato via tutti i feriti. Siamo vicini a queste persone e speriamo che possano rimettersi tutti e presto».