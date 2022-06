Giovedì 2 Giugno 2022, 07:25

Cedeva dosi di hashish a minorenni davanti alla stazione ferroviaria di Orte, a processo spacciatore recidivo. Ieri mattina, davanti al collegio del Tribunale di Viterbo, il carabiniere della locale stazione ha spiegato come sono riusciti a incastrarlo.

«Durante un ordinario controllo abbiamo fermato due ragazzi minorenni - ha affermato - e nonostante la perquisizione fosse risultata negativa uno dei due ci ha informato che un ragazzo cedeva droga nei pressi della stazione. Grazie a questo input abbiamo iniziato a investigare e in poco tempo abbiamo avuto un quadro preciso».

L’imputato, accusato di spaccio a minori, era noto per i suoi numerosi precedenti, era stato denunciato e arrestato più volte per possesso di stupefacenti. «Grazie a uno scambio di messaggi con un presunto cliente siamo riusciti a capire dove e quando avrebbe di nuovo spacciato. Così ci siamo presentati in un’area adiacente alla stazione, dove purtroppo avvengono spesso cessioni di stupefacenti, e lo abbiamo arrestato». Nella chat esaminata dai carabinieri della stazione di Orte non c’era solo il luogo dove sarebbe avvenuto lo scambio, ma anche il prezzo di vendita. Il ragazzo prima di finire in manette è stato perquisito.

«All’interno degli slip abbiamo trovato l’hashish - ha concluso - probabilmente quello che avrebbe dovuto vendere».