Martedì 4 Aprile 2023, 05:30

«Un angelo dorme». Mamma Orlanda lo scrive sui social e lo ripete a chi le da domande. «Datemi silenzio». Mamma Orlanda ha perso il suo bambino. E lo dice lei stessa qual è la verità: «Nessuno dovrebbe sopravvivere ai propri figli». Sabato primo aprile a Vallerano il piccolo Ismaele Serangeli di appena 4 anni ha iniziato a stare male. Respirava sempre più a fatica. I soccorsi arrivati nella casa di Vallerano non sono riusciti a rianimarlo. Quel male era già troppo grande per un cornicino così piccolo.

Da lì un corsa disperata verso il policlinico Gemelli dove il bimbo è arrivato in condizioni disperate. Nonostante i numerosi tentativi Ismaele è morto in mattinata in ospedale. Forse uno shock anafilattico dovuto a una reazione allergica, forse patologie pregresse. Tanti forse che saranno sciolti oggi quando il medico legale effettuerà tutti gli esami autoptici per capire cosa abbia portato il piccolo alla morte. Quello che resta, reale e tragico, è il dolore di una madre che ha perso il figlio. Che nella tragedia chiede a tutti rispetto e silenzio. «Nessuno dovrebbe sopravvivere ai propri figli”. Orlanda Serangeli chiede pace e rispetto. “Riuniamoci e rimaniamo in silenzio, un angelo dorme-. Datemi silenzio. Voglio silenzio. Silenzio».

Parole affidate alla sua pagina Facebook perché raggiungano tutti i suoi conoscenti e non solo. Una richiesta di silenzio è arrivata anche dall’amministrazione comunale di Vallerano dove mamma e bimbo vivevano e che, appresa la tragica notizia, si è subito stretto alla famiglia del piccolo Ismaele. «Un’enorme tragedia - ha scritto il sindaco Adelio Gregori -. Il piccolo Ismaele è un angelo in cielo». Accorato anche il post lasciato da una ex insegnate di Vallerano: «Ismaele, improvvisamente, è diventato un piccolo angelo, non c’è più. E io mi sento impotente e sconvolta. Ci crediamo invincibili, super tecnologici ma non riusciamo a salvare la vita a un piccolo tesoro. Ismaele è stato un regalo prezioso per tutti, anche per me».