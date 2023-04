Lunedì 3 Aprile 2023, 05:30

Un dolore incolmabile. E non retorico. La morte del piccolo Ismaele, appena quattro anni, ha scosso tutta Vallerano. A mamma Orlanda si è stretto per primo il sindaco Adelio Gregori, che l’ha accompagnata al Gemelli di Roma dopo il malore del figlio. Sul corpicino verrà probabilmente effettuata l’autopsia per capire i motivi del decesso, una data dei funerali non è stata dunque ancora fissata. Così come l’eventuale lutto cittadino, perché ora «è prematuro parlarne», dice il sindaco.

Si è parlato di choc anafilattico: il sindaco non conferma, semplicemente perché ancora non si sa cosa sia successo. «La data dei funerali non è stata fissata - spiega Gregori - ancora non si sa nulla. I famigliari sono in attesa di notizie da parte dell’ospedale. Probabilmente dovranno eseguire l’esame autoptico». La causa della morte del piccolo Ismaele resta dunque ancora da chiarire. Parlare di choc anafilattico non è possibile, almeno per ora: «Lo ha detto qualche giornale - continua - ma sono solo supposizioni uscite da non so dove. Sarà l’autopsia a dare queste risposte».

Queste, adesso, sono le uniche certezze: «Al momento - commenta il sindaco - si sa che il bambino ha avuto un malore nella tarda mattinata di sabato, la mamma ha chiamato i soccorsi, il 118, e poi è stato trasferito al Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio è deceduto. Però le cause le stabilirà l’autopsia», ripete ancora.

È stato proprio il primo cittadino ad accompagnare mamma Orlanda fino a Roma. «L’ho portata io al Gemelli», conferma. E spiega il motivo: «A una mamma che ha cresciuto il figlio da sola, non potendo contare sull’altra figura famigliare, il minimo che si poteva fare era dare tutto il supporto possibile in questo momento, che fin da subito è apparso delicato».

Un dolore incolmabile, si diceva. «Lei in primis, poi i famigliari e tutta la comunità di Vallerano hanno sperato fino alla fine in un esito diverso. Purtroppo invece si è arrivati al peggio». Sarà proclamato il lutto cittadino?«È prematuro dirlo ora, aspettiamo il corso degli eventi. Una volta che si saprà la data dei funerali - conclude Gregori - verrà presa una decisione».

Sui social sono centinaia i commenti sotto il post del sindaco e su quelli pubblici della mamma del piccolo Ismaele. Una comunità intera che ha voluto far sentire anche così la propria vicinanza a Orlanda Serangeli.