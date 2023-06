Domenica 18 Giugno 2023, 05:50

Il Monterosi prepara la rivoluzione. Un cambiamento totale quello del club guidato dal presidente Mauro Fusano, che toccherà tutte le componenti della società dal comparto organizzativo a quello sportivo.

Partendo con ordine: giovedì scorso i biancorossi hanno inviato la documentazione alla Figc con l’indicazione del Bonolis di Teramo quale stadio dove giocare le sfide casalinghe. La decisione, a corredo del completamento della domanda di iscrizione che dovrà essere definita entro martedì prossimo, è stata presa nelle settimane scorse e fa il paio con la scelta di svolgere gli allenamenti a Guidonia, dove c’è la sede amministrativa del gruppo Maury’s del quale Fusano è il proprietario.

Nel terzo comune del Lazio per numero di abitanti tra l’altro, entro l’estate, partiranno i lavori per la costruzione del nuovo campo in sintetico con l’amministrazione comunale che ha già iniziato a lavorare per reperire i fondi in vista dell’ammodernamento dell’impianto che dalla prossima stagione ospiterà le gare casalinghe del Monterosi.

Monterosi che nel 2024 molto probabilmente modificherà anche la propria denominazione sociale visto che giocando a Guidonia non avrebbe senso mantenere il legame con il territorio viterbese di fatto salutato. Questi passaggi, però, riguarderanno prevalentemente il futuro: ora c’è da preparare la terza stagione da vivere in serie C che scatterà con il ritiro tra un mese.

E qui si entra nella sfera dell’ambito sportivo: il direttore generale Fabrizio Lucchesi, nonostante abbia smentito, molto probabilmente saluterà con destinazione Padova. Al suo posto, come plenipotenziario, sarà promosso l’amministratore delegato Anthony Aliano, figura vicinissima a Fusano. Sarà preso un direttore sportivo che possa condurre un mercato che a breve entrerà nel vivo.

In panchina non sarà confermato Leonardo Menichini, che insieme al suo staff ha già ricevuto la comunicazione dal presidente. Al suo posto in questo momento sono quattro le candidature forti: l’ex allenatore della Viterbese Giovanni Lopez, che tra l’altro vive proprio a Guidonia, Daniele Di Donato, che ha appena salutato il Latina dopo due anni bellissimi alla guida del club pontino, Giorgio Gorgone, primavera Frosinone, e Fabrizio Romondini, ex Atletico Terme Fiuggi e Tivoli.