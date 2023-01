Il Monterosi domina ma non riesce a sfondare: 0-0 nella prima del 2023 con il Potenza

Il Monterosi domina, spreca molto e nella prima sfida del 2023 non va oltre lo 0-0 contro il Potenza. I biancorossi, soprattutto nel primo tempo, hanno dominato creando almeno 5 clamorose palle-gol. Il palo di Lipani e tre occasioni fallite da Costantino e Della Pietra hanno inchiodato sullo 0-0 il punteggio.

Nella ripresa i padroni di casa ci hanno provato con meno intensità anche se le occasioni sono arrivate. Nel finale espulso Costantino per doppia ammozione, con il Monterosi che non trova il gol da quattro giornate e rimane in piena zona play-out.

MONTEROSI (3-5-2) Alia 6; Piroli 6, Borri 6, Mbende 6; Verde 6 (dal 43’st Burgio sv), Lipani 7, Gasperi 6 (dal 30’ st Carlini 6), Parlati 6 (dal 38’st Santoro s.v.), Cancellieri 6,5; Costantino 5, Della Pietra 6 (dal 30’ st Di Paolantonio 6). A disp. Moretti, Basile, Tartaglia, D’Antonio, Tolomello, Cirone, Ferreri. All. Menichini.

POTENZA (3-5-2) Gasparini 6,5; Girasole 6, Verrengia 6, Gyamfi 6 (dal 30’s.t. Rillo 6); Hadziosmanovic 5,5 (dal 18’s.t. Del Sole 6), Talia 5,5, Logoluso 6 (dal 36’s.t. Del Pinto s.v.), Sandri 5,5, Volpe 5,5 (dal 18’s.t. Di Grazia 5,5); Emmausso 5,5 (dal 18’s.t. Armini 6), Caturano 6. (Uva, Alastra, Celesia, Riccardi, Masella, Schimmenti). All. Raffaele 5,5

ARBITRO Grasso di Ariano Irpino 5,5

NOTE paganti 200, incasso 1.664 euro. Espulso Costantino al 45’s.t.; ammoniti Borri, Verde, Gasparini, Mbende, Santoro, Sandri e Del Pinto. Angoli 10-0

MIGLIORE Lipani 7.