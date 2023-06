Mercoledì 28 Giugno 2023, 08:37

SERIE D

L'ADDIO

I DANNI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Monterosi non ci sta e passa al contrattacco. Dopo le accuse del sindaco della cittadina viterbese Sandro Giglietti, scagliatosi contro la società guidata dal presidente Mauro Fusano da una parte per la scelta di trasferire le attività sportive della prima squadra e del settore giovanile tra Guidonia e Roma, dall'altra soprattutto infuriato per le condizioni lasciate all'interno dell'impianto sportivo comunale Marcello Martoni, a rispondere adesso è l'amministratore Anthony Aliano, ovvero il nuovo uomo forte del club, dopo l'avvenuto defenestramento dell'ex direttore generale Fabrizio Lucchesi.«Le condizioni del campo erano purtroppo inadeguate passa al contrattacco Aliano tant'è che l'ente comunale ne chiedeva la restituzione per procedere con i lavori di ristrutturazione. Nella scorsa stagione abbiamo dovuto fare i conti con una sequela di infortuni ascrivibili proprio alle precarie condizioni del campo di allenamento. Un problema lamentato dai nostri atleti, la cui risoluzione non poteva in alcun modo essere differita».Poi Aliano passa al punto successivo, esplicitando anche le motivazioni per cui si è reso necessario il trasferimento delle attività sportive del club tra Teramo, dove la prima squadra giocherà le sfide casalinghe in serie C, e Roma, dove invece avrà il proprio campo base il settore giovanile. «In difetto, siamo stati costretti, come accaduto negli anni precedenti a scegliere un altro campo da gioco omologato. Saremmo rimasti volentieri a Monterosi qualora l'ente comunale avesse reso agibile il Martoni per le partite del campionato professionistico di Lega Pro».Il mirino si sposta quindi sulla questione sollevata con rabbia dal sindaco Giglietti, relativa all'esborso economico che dovrà affrontare l'amministrazione comunale (20-30 mila euro, ndc)per coprire i costi della sistemazione degli spogliatoi, lasciati in condizioni definite «vergognose» dal primo cittadino. «Quanto ai danni lamentati specifica l'amministratore delegato del Monterosi benchè non ci risultino, siamo pronti ad un sopralluogo in contraddittorio per verificarne la sussistenza o meno, rendendoci sin d'ora disponibili ad eseguire eventuali lavori di ripristino. Vogliamo ricordare però una cosa al sindaco Giglietti: se nell'ottobre scorso non fossimo subentrati con massicci interventi finanziari, la società Monterosi sarebbe stata esclusa dal campionato. D'altronde la chiosa di Aliano nessuno si stupirà se a prendere le decisioni sia chi investe il denaro».