Traffico di cocaina in un negozio di Montefiascone, 4 arresti

Nella giornata di ieri tra Montefiascone, Civitavecchia e Sestriere, al termine di specifica attività d’indagine, i carabinieri della compagnia di Montefiascone hanno eseguito misure cautelari nei confronti di quattro persone, accusate di gestire una importante attività di spaccio di cocaina nel Colle Falisco.

L’indagine è stata avviata dai carabinieri uando hanno notato che in un esercizio commerciale, acquistato da un giovane di origini campane, era divenuto luogo di incontro abituale da parte di diversi soggetti noti alle forze dell’ordine. Le successive attività di indagine coordinate dal procuratore di Viterbo, Paolo Auriemma, e dal pm Paola Conti, hanno consentito di documentare, anche attraverso attività informativa e tecnica, che i quattro odierni indagati avevano messo in piedi una vera e propria attività di narcotraffico di cocaina. Sostanza ceduta, per lo più, nell’attività commerciale, divenuta base di spaccio, anche a ragazzi giovanissimi.

29 i clienti fermati appena acquistata la droga. Dei 4: uno è montefiasconese, gli altri tre, oggi destinatari della custodia cautelare in carcere, di origini campane. In particolare il più “anziano”, già elemento apicale di un’organizzazione camorristica, ha numerosi precedenti per gravissimi reati.

Nella fase esecutiva hanno preso parte i carabinieri della compagnia di Susa e della stazione di Civitavecchia, località dove due degli indagati sonosi erano trasferiti.