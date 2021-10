Montefiascone, ecco la nuova giunta: ufficializzata la squadra guidata da De Santis

Giovedì 21 Ottobre 2021, 09:49

Montefiascone ha una nuova giunta. Ieri sera il sindaco Giulia De Santis ha sciolto le riserve. La nuova squadra di Governo è così composta: Rosita Cicoria vicesindaco con delega al Blancio; Giulia Moscetti assessore al Sociale e al Commercio; Luciano Cimarello Lavori Pubblici, Strade, Viabilità, Illuminazione, Verde pubblico; Giulia Sciuga Sport e Turismo; Angelo Merlo Sviluppo economico e del Territorio, oltre al Cimitero.

Tutte le altre deleghe restano al momento in capo al sindaco ma a breve verranno in gran parte assegnate ai consiglieri, comprese deleghe “pesanti” come quella alla Cultura che andrà a Renato Trapè.