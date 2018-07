Montalto sotto la morsa degli incendi, è il quarto in due giorni

di Marco Feliziani

Montalto continua a bruciare. Dopo il grande incendio di lunedì, che ha visto per ore impegnate squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, anche oggi le fiamme sono divampate nella cittadina.



Alle 16.30 il fumo si è visto sulla strada della Marina, nel quartiere Rompicollo, dove una striscia di fuoco ha divorato un campo di stoppie. Sul posto un’autobotte e una campagnola dei vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia e una squadra di volontari della Prociv Arci Vulci 1. Pompieri e protezione civile hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. Il traffico sulla strada che porta al mare è proseguito in senso alternato fino al termine delle operazioni di spegnimento.



Subito dopo, in lontananza, le fiamme sono divampate lungo la linea ferroviaria. Anche in quel caso i vigili del fuoco sono tempestivamente intervenuti per evitare che l'incendio si propagasse su un campo agricolo adiacente. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Una stagione, quella di quest’anno, che sta mettendo a dura prova il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari della Prociv. In due giorni sul litorale si sono registrati quattro incendi, di cui uno di grosse dimensioni.

