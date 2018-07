Ventidue ettari in fiamme a Montalto, salvati due disabili dagli appartamenti minacciati dal fuoco

di Marco Feliziani

Paura nel pomeriggio di oggi a Montalto, dove un vasto incendio è divampato in una zona rurale nei pressi della strada provinciale Dogana, verso Tuscania. Le fiamme hanno distrutto ventidue ettari tra grano e sterpaglie, minacciando diverse abitazioni.



Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Tarquinia, Gradoli e Viterbo, oltre alla protezione civile comunale e volontari della Prociv Arci Vulci 1 con i mezzi antincendio. Il fuoco ha preso il sopravvento verso le 16.30, e in una manciata di minuti ha raggiunto le case dove polizia locale e carabinieri hanno evacuato le persone all'interno. Due disabili sono stati salvati dalle forze dell'ordine prima che le fiamme raggiungessero gli appartamenti; qui i vigili del fuoco sono riusciti a mettere poi in sicurezza.



Paura anche per le auto parcheggiate che sono state portate in una zona più sicura. La strada Dogana è stata interdetta al traffico per oltre un'ora, in attesa che i pompieri e i volontari fermassero il fronte del fuoco. Le forze dell'ordine sono intervenute anche in un altro appartamento, circondato dal fuoco, dove una anziana è stata portata in salvo. Quella di oggi è stata una giornata molto impegnativa per i soccorritori, che hanno lavorato fino a tarda sera per spegnere gli ultimi focolai e bonificare l'area.

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:23



