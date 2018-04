Montalto sfida Enel e ministro: smantellare la centrale

di Marco Feliziani

Montalto di Castro vuole giocare l'ultimo match con Enel sul futuro della centrale Alessandro Volta. La regia del sindaco Sergio Caci punta ad abbattere l'ecomostro in cemento in riva al mare, fermo con le quattro frecce da trent'anni: quando il referendum del 1987 bloccò in Italia la produzione di energia da fonte nucleare. La partita si giocherà domani alle 18 in consiglio comunale, con l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico-giuridica per analizzare lo stato dei fatti dei complessi...