Movida notturna: sequestri di droga nella Tuscia, nei guai tre giovani

Intensa l’attività dei carabinieri della Compagnia di Tuscania e delle stazioni di competenza in questo weekend appena trascorso. La movida notturna ha impegnato uomini e mezzi che hanno garantito la sicurezza nelle località di mare e sulle strade che portano al lago.

I carabinieri hanno controllato complessivamente 35 autovetture e 61 persone elevando 14 multe per violazione d codice della strada. Durante i controlli, anche con l’ausilio del Nucleo Cinofilo di Santa Maria di Galeria, i militari hanno denunciato un giovane di origini dell’Ecuador poiché si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per verificare l’alterazione psico fisica da sostanze psicotrope. Da una perquisizione veicolare e personale è stato trovato in possesso di due spinelli; gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

Altri due giovani sono invece stati trovati in possesso di 15 grammi di hashish, pertanto segnalati alla Prefettura quali assuntori. Cosi anche un uomo trovato in possesso di due grammi di cocaina.