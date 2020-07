Incendio all'hotel, le fiamme si sono sviluppate dal terzo piano. Danni ingenti, indagini in corso

Ultimo aggiornamento: 11:21

Hotel in fiamme nella notte: sarebbe partito tutto dal dal balcone della stanza 306 l'incendio che ha distrutto in buona parte il residence Margherita, a Montalto Marina (Viterbo).Questa mattina, con la luce del sole, è apparsa tutta la desolazione e la portata della distruzione rispetto a quanto accaduto la notte scorsa al lido. Grazie alla tempestività dell'allarme, fortunatamente nessuno dei 59 ospiti dell'albergo ha subito conseguenza: non c'è stato infatti nessun ferito.Ingentissmi i danni, centinaia di migliaia di euro andati in fumo nel mezzo di una stagione turistica già difficile per gli effetti dell'emergenza Covid. I vigili del fuoco stamattina hanno continuato la bonifica dell'area, per mettere ulteriormente in sicurezza la struttura che è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria.Sulle cause sono in corso le indagini dei carabinieri, anche sulla base di alcuni video girati nell'immediatezza del propagarsi dell'incendio.