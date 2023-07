Montalto: rubano la borsa con mille euro a una signora, denunciata una coppia di 40enni

I carabinieri di Montalto di Castro hanno denunciato un uomo e una donna di 40 anni del luogo, già conosciuti alle forze dell’ordine, per furto con destrezza ai danni di una signora. I fatti sono avvenuti nel maggio scorso quando la vittima, mentre stava salendo sulla propria auto, è stata raggiunta da un uomo che le ha rubato la borsetta con all’interno gli effetti personali e mille euro in contanti. Subito dopo il malvivente si è dileguato con l’aiuto di un complice che lo attendeva in auto a breve distanza.

I militari, attraverso la testimonianza della vittima e le immagini delle telecamere di sorveglianza del luogo, sono riusciti a identificare i due soggetti che sono stati denunciati alla Procura di Civitavecchia. A seguito della perquisizione domiciliare a casa di entrambi, i carabinieri hanno rinvenuto la refurtiva che è stata riconsegnata al legittimo proprietario.