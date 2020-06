Campo di grano in fiamme a Montalto: le fiamme alimentate dal forte vento

Vasto incendio questa mattina al lido di Montalto di Castro (Viterbo). Le fiamme, alimentate dal vento, hanno divorato circa sette ettari di grano in zona Murelle. Sul posto sono intervenute due squadre della Prociv Arci Vulci I, una della Protezione civile comunale e i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia.



L’incendio in pochi minuti ha minacciato alcune abitazioni e le squadre di soccorso sono riuscite a circoscriverlo in tempo. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti del caso. Volontari e pompieri sono stati impegnati oltre due ore per le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area. © RIPRODUZIONE RISERVATA