Montalto, blitz contro gli abusivi: sequestrate calzature con marchi contraffatti

di Marco Feliziani

I carabinieri di Montalto di Castro hanno denunciato per ricettazione un senegalese di 50 anni, sorpreso mentre tentava di vendere delle calzature con marchi contraffatti sul Lungomare al lido.



Alla vista delle divise, lo straniero ha tentato di nascondere la merce ma i militari lo hanno subito bloccato. Un altro extracomunitario è invece riuscito a fuggire, ma ha abbandonato in strada la mercanzia: borse, portafogli e capi d'abbigliamento che sono stati sequestrati. L'operazione di ieri delle forze dell'ordine si inquadra in un’azione preventiva sulla sicurezza e l’ordine pubblico, oltre a reprimere la contraffazione e il commercio abusivo sul litorale.

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA