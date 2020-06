Cade la pentola dell’acqua bollente dai fornelli, ustionati due bimbi a Montalto

Ultimo aggiornamento: 14:50

Incidente domestico in un appartamento a Montalto di Castro (Viterbo). Una bambina di quattro anni e un neonato di 18 mesi sono rimasti ustionati a causa della caduta di una pentola dell’acqua bollente.Il fatto è avvenuto questa mattina in una abitazione del centro cittadino, dove i due bambini si trovavano vicino ai fornelli. Improvvisamente il tegame è caduto dal piano di cottura e l’acqua bollente ha investito entrambi.Ad avere la peggio il più piccolo, con ustioni alle braccia e al petto. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari della Misericordia e i medici del 118 che, viste le condizioni dei pazienti, hanno allertato l’elisoccorso regionale.L’equipe medica è atterrata nella piazzola di Villa Ilvana, dove ad attenderla c'erano i sanitari e gli agenti della Polizia locale. Il bambino di 18 mesi è stato trasferito in elicottero a Roma, per la bambina è stato invece deciso il trasporto in ambulanza; entrambi non sarebbero comunque in pericolo di vita.