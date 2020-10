La 1000 Miglia ieri ha attraversato la Tuscia. I bolidi che raccontano la storia dell'automobilismo italiano e internazionale hanno sfrecciano sulle strade della provincia con a bordo famosi imprenditori e volti della tv e altri personaggi di rilievo del mondo delle quattro ruote. E' stata anche la tappa più lunga della manifestazione e le vetture hanno toccato in successione prima Ronciglione (dove si è svolta una prova cronometrata che ha attraversato la riserva del Lago di Vico) e poi Viterbo. Dal capoluogo hanno poi proseguito per l'alta Tuscia e successivamente, Radicofani e Castiglione d'Orcia, per arrivare in piazza al Campo a Siena. Si è rinnovata la tradizionale corsa rievocativa che porta centinaia di auto storiche a sfrecciare sulle strade di mezza Italia. I 400 equipaggi, 30 in meno rispetto alla passata edizione, che provengono da 33 nazioni. A partire della prima mattinata il lungo serpentone colorato e scoppiettante in molti casi, ha iniziato ad attraversare le vie il centro storico di Viterbo. Ad attenderli in piazza il sindaco Arena e l'assessore De Carolis. Curiosi e appassionati, amanti della fotografia , sia a Ronciglione e sia nel capoluogo, hanno potuto ammirare da vicino modelli parcheggiati per essere ammirati che sono dei miti come le Alfa Romeo, le Fiat, le Jaguar, le Porsche , le Mercedes-Benz, l' Aston Martin , le Ferrari ( sempre le più gettonate) e le Bugatti e via dicendo. Tutte auto da farti restare a bocca aperta per la loro bellezza. Tra gli ospiti della trentottesima edizione, sono presenti l'imprenditore Tomaso Trussardi (Bmw 328) la giornalista e conduttrice di Linea Verde Chiara Giallonardo che ha preso il posto della collega di Cristina Parodi.



