Manuela, la figlia di Claudio Villa, presenta il suo album natalizio a Cura di Vetralla

Domenica 8 dicembre dalle ore 11 nel Regno di Babbo Natale di Cura di Vetralla, Manuela Villa insieme a un coro composto da 20 bambini presenterà “E’ NATALE”, il suo nuovo album natalizio prodotto da lei stessa, in uscita in tutti gli stores e sulle piattaforme digitali. Il disco è composto da 8 brani di canzoni di natale: 6 cover e due inediti di cui lei è autrice e co-autrice, pubblicato da Red Fish.Questa la tracklist del nuovo album: E’ natale (singolo inedito), Astro del ciel, Jingle bells rock, Mele kalikimaka, Ninna o Ninna e, Santa Claus is coming to town, What a wonderful world e White Christmas. © RIPRODUZIONE RISERVATA