Maltempo, Tevere sorvegliato speciale a Orte. E il Fiora esonda a Vulci

Il maltempo non dà tregua nel Viterbese. Ma disagi al momento contenuti nonostante la pioggia si stia abbattendo sulla Tuscia ormai da ore. Per ora, le situazioni più critiche sono due, entrambe riguardanti i corsi d'acqua: il Fiora ha esondato a Vulci, mentre il Tevere è sorvegliato speciale nella zona di Orte, dove il livello dall'acqua si attesta tra i 4,5 e i 5 metri.La protezione civile è sul posto per monitorare la situazione, mentre allagamenti si segnalano lungo le strade cittadine. «Siamo in stretto contatto con il Centro funzionale regionale e seguiamo l’andamento idrometrico del fiume Tevere, della diga di Corbara e degli affluenti Nera e Paglia. Abbiamo un innalzamento costante del livello che potrebbe portare piccole esondazioni nelle zone di Baucche e Molegnano (la stazione ferroviaria, ndr). Si prega di prestare attenzione. Le nostre squadre sono sul territorio a monitorare costantemente la situazione».Anche il sindaco Angelo Giuliani è impegnato sul campo: «Stiamo verificando in continuazione sia il livello del Tevere sia la situazione delle strade. Ai cittadini raccomando massima prudenza alla guida».