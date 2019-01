Maltempo, il Comune ai viterbesi: «Spalate la neve davanti a case e attività»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi fa sa sé fa per tre, verrebbe da dire. Ricordate cosa successe lo scorso anno con Burian? La tempesta artica di fine febbraio nel 2018 portò a Viterbo neve e, soprattutto, ghiaccio, che paralizzarono il centro storico del capoluogo per giorni con tanto di intervento dell'esercito. Allora, le polemiche impazzarano da parte dei cittadini critici con le istituzioni accusate di non fare abbastanza.Sarà che il ricordo di quel caos ancora è vivo nella memoria di molti, fatto sta che il Comune mette le mani avanti. E richiama l'articolo 77 del vigente regolamento di Polizia Urbana il quale prevede che, in caso di neve, “nell'abitato ogni proprietario di case, ville, eccetera, deve provvedere immediatamente allo sgombero della neve e del ghiaccio per tutta la superficie latistante alla sua proprietà e per una profondità di metri 1,50”.L'articolo è stato richiamato e inserito all'interno del piano emergenza neve per la stagione invernale 2018/2019 ed è stato esteso anche alle attività produttive. "Pertanto, si chiede agli abitanti e ai proprietari di attività commerciali e produttive in genere, di provvedere - fanno sapere da Palazzo dei Priori - alla rimozione di neve e/o ghiaccio in prossimità delle proprie abitazioni e attività". E che nessuno, stavolta, si lamenti.Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteo sono comunque consultabili sulla pagina istituzionale Facebook Comune di Viterbo Informa.