Le fiamme lambiscono le case, in fumo ettari di bosco a Canepina

In fiamme tre ettari di bosco a Canepina. Questo pomeriggio intorno alle 15, 30 i vigili del fuoco di Viterbo sono stati allertati per un incendio in località Acquarenza a Canepina. In pochissimi minuti le fiamme hanno iniziato a divorare il bosco fino a lambiere alcune abitazioni del vicino quartiere residenziale.



Per spegnere il fuoco i pompieri hanno impiegato 3 ore e sono intervenuti diversi mezzi e l'elicottero della flotta regionale. Sul posto anche i carabinieri forestali, una squadra protezione civile di Vallerano e la polizia locale di Canepina. © RIPRODUZIONE RISERVATA