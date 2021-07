Lavatrice in fiamme in un palazzo a Viterbo: famiglie costrette a evacuare palazzo

Sabato 31 Luglio 2021, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 16:55

Viterbo, prende fuoco la lavatrice in un appartamento nella zona del Riello: paura per gli inquilini del palazzo, costretti a scendere in strada.

Non facili le operazioni di spegnimento da parte dei vigile del fuoco, saliti fino al piano sesto con l'autoscala per domare le fiamme. Scaturite, a quanto sembra, da un corto circuito partito dalla lavatrice. All'interno dell'abitazione al momento dell'innescarsi dell'incendio non c'era nessuno.

Il palazzo interessato è in largo Onio della Porta, a due passi dal tribunale e di fronte al comando provinciale dei carabinieri. I vigile del fuoco del comando di Viterbo sono accorsi con due squadre e l'autoscala.