La Viterbese punta il Pisa e scaccia la stanchezza. Jefferson verso il recupero.

La Viterbese si avvicina alla grande sfida con il Pisa con lo status di stacanovista. Domenica e mercoledì prossimo, la compagine allenata dal tecnico Stefano Sottili vivrà la magia degli ottavi di finale della fase nazionale dei playoff.

Un traguardo già di per sé storico, ma i gialloblù non intendono fermarsi visto che la fame di successi che attraversa le vene di Rinaldi e compagni è pronta ad aggredire un Pisa già affrontato e messo in difficoltà durante il campionato.



Ad influire sul doppio confronto ovviamente, ci sarà anche il fattore fisico: finora la Viterbese ha giocato 47 partite stagionali e dopo il confronto con i nerazzurri, il pallottoliere passerà rapidamente a quota 49. Nessuno nei tre gironi della serie C ha giocato quanto la Viterbese, che se dovesse arrivare alla finalissima di Pescara, toccherebbe la cifra monstre di 53 gare stagionali.



Pescara però è ancora lontana e le gambe dovranno girare al massimo domenica per provare ad eliminare il Pisa e volare ai quarti di finale dei playoff. “Non abbiamo un attimo di tregua, ma è bellissimo essere arrivati a giocarci questi intensi ottavi di finale – ha detto il tecnico della Viterbese, Sottili – ovviamente rispetto ai nostri avversari dal punto di vista fisico avremo meno tempo per preparare la sfida, ma questi sono appuntamenti dove la testa può fare la differenza”.



Il raggiungimento della finale della Coppa Italia ha fatto

impennare vertiginosamente il numero delle sfide giocate dalla Viterbese. “C’è stata una fase della stagione in cui abbiamo pagato il fatto di giocare ogni tre giorni – rimarca il mister gialloblù – ma come ho detto qualche tempo fa, potremmo aver già passato il nostro momento difficile e la voglia che vedo negli occhi dei ragazzi mi fa ben sperare per il resto del percorso”.



Resto del percorso che come detto offrirà in dote il Pisa; nella mattinata di ieri è scattata la prevendita dei biglietti per la sfida di domenica al Rocchi: i primi numeri fanno ben sperare con l’acquisto dei tagliandi che si è impennato rispetto alle precedenti gare contro Pontedera e Carrarese.

Il Rocchi vuole trasportare la Viterbese, con la squadra che oggi svolgerà il penultimo allenamento prima della rifinitura di domani.

Da monitorare ancora le condizioni della stella brasiliana Siquera Jefferson, uscito precauzionalmente anzitempo contro la Carrarese. Sul suo impiego domenica prossima regna l’ottimismo, ma saranno decisive le prossime 48 ore.

Venerd├Č 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:36



