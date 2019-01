La Viterbese esonera Stefano Sottili: sulla panchina gialloblù arriva Antonio Calabro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Giovanni Lopez, tocca anche a Stefano Sottili. L'allenatore toscano, richiamato in panchina dopo l'allontanamento di Lopez alla terza giornata di campionato, è stato esonerato. Sottili paga la pesante sconfitta arrivata nella seconda giornata del girone di ritorno del gruppo C del campionato di serie CD contro l'imbattuta capolista Juve Stabia. Uno stop che ha seguito l'amaro pareggio di mercoledì scorso contro la Reggina. Con sei gare da recuperare e alla vigilia del turno infrasettimanale di dopodomani nuovamente contro la Reggina, Sottili lascia la Viterbese al sedicesimo posto.Già scelto anche il successore: arriva a Viterbo l'ex tecnico di Virtus Francavilla e Carpi Antonio Calabro che, nel match contro la Juve Stabia, era sulle tribune del Rocchi. Calabro sarà ufficializzato in giornata e domani partirà con la squadra alla volta di Reggio Calabria dove debutterà in campionato sulla panchina gialloblù.