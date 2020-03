La raccolta fondi dei tifosi della Viterbese fa proseliti: donano Farris, i calciatori gialloblù e il presidente dell'Ance

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'iniziativa che sta proseguendo con successo, a cui aderiscono calciatori, allenatori ed imprenditori. La raccolta fondi ideata nei giorni scorsi dai tifosi della Viterbese Curva Nord 1908, volta a sostenere famiglia in difficoltà, attraverso la consegna a domicilio di generi di prima necessità, e a reperire mascherine e dispositivi di protezione per chi non ne possiede, sta attirando numerosi personaggi legati in qualche modo al club di via della Palazzina e alla città. L'emergenza coronavirus mette a rischio tanti fattori che vanno dalla salute all'aspetto economico. Così i tifosi della Viterbese sono scesi in campo attraverso un comunicato che aveva ed ha come scopo quello di raccogliere il maggior numero di adesioni. Ad oggi, hanno già versato diverse figure legate alla Viterbese: il vice-allenatore della Lazio, ed ex mister della Viterbese Massimiliano Farris, ha aderito all'iniziativa nella giornata di oggi. Una donazione comunicata attraverso un video che il tecnico biancoceleste ha voluto condividere sui social lodando lo sforzo messo in campo dai supporter gialloblù.Anche la squadra ha deciso di scendere in campo sostenendo l'operazione della Curva Nord: alcuni giocatori, compreso capitan Francesco De Giorgi, hanno già effettuato donazioni, mentre nei prossimi giorni sono attesi altri versamenti a tinte gialloblù. Non solo figure sportive però; nei giorni scorsi - il presidente dell'Ance Andrea Belli - ha contribuito con 500 euro di buoni spesa con cui gli ultras hanno consegnato i primi prodotti alimentari a chi si trovava in difficoltà.Per effettuare la raccolta fondi è stata attivata una Postepay Evolution sulla quale sarà possibile fare una donazione attraverso due canali: bonifico all'Iban IT35l36 08105 13828 51258 85135; oppure tramite ricarica Postepay: 5333 1711 0128 6678.