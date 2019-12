La Ortoetruria nella tana del Basket Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al completo per riprendere la corsa. In questo sabato pomeriggio (palla a due ore 18), la Stella Azzurra Orotetruria sarà di scena nella capitale, sul campo del Basket Roma, per il dodicesimo turno del campionato di C gold laziale di basket. Trasferta delicata quella che attende i ragazzi di coach Umberto Fanciullo, attesi da quella che è considerata da tutti come la favorita numero 1 del girone per il salto di categoria. Romani che posso o vantare giocatori di assoluto rilievo e prestigio come Bagnoli, Maresca, Scuderi e Gallerini che uniscono ad una esperienza di categoria superiore qualità e tecnica di primo piano. Basket Roma che arriva a questo incontro in striscia positiva da otto giornate e cercherà nella gara contro l'Ortoetruria di eguagliare il record di nove vittorie consecutive ottenuto proprio dai viterbesi, imbattuti fino alla decima giornata.Nell'ultima partita disputata i capitolini hanno superato in trasferta la Cestistica Civitavecchia dopo una gara tirata e di grande agonismo, mentre i biancostellati hanno subìto il primo stop casalingo contro una Tiber apparsa più concentrata e più reattiva. La Stella Azzurra arriverà sul parquet di via Kant potendo probabilmente avere a disposizione tutti i propri effettivi, compreso Stefano Rubinetti che, da giovedì, è tornato ad allenarsi con i compagni.Un roster al completo, seppure forse non pienamente al meglio della condizione, che potrà comunque dire la sua davanti a un'avversaria di grande livello.