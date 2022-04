Giovedì 14 Aprile 2022, 05:10

La mostra “Dieci anni di "Incontriamo il nostro tempo” si farà. L’evento, che era stato annullato dagli stessi artisti dopo la richiesta di evitare di esporre un dipinto raffigurante la corruzione, è di nuovo in programma e questa volta nella sala Anselmi della Provincia di Viterbo. La collettiva d’arte formata da Luigi Fondi, Paolo Crucili e Riccardo Sanna, a cui aveva aderito anche il mastro Alessio Paternesi, avrebbe dovuto andare in scena al complesso monumentale di Santa Maria della Quercia ma Proloco e direzione del complesso avrebbero chiaramente chiesto agli artisti di evitare una tela del maestro Paternesi.

Per solidarietà i tre artisti hanno deciso di annullare l’evento, in un luogo in cui non sarebbero stati tutti apprezzati. Il gruppo d’arte, che non si è affatto lasciato scoraggiare dagli eventi, ha trovato un nuovo luogo dove poter esporre tutte le opere presenti sul catalogo. La mostra che ricalca esattamente quella programma nel complesso di Santa Maria della Quercia sarà inaugurata domenica primo maggio e sarà visitabile fino al 2 giugno. Ovviamente saranno presente anche le opere del ciclo Indovina la Commedia del maestro Alessio Paternesi, tra cui quella sulla corruzione che tanto dispiacere ha creato ad alcuni.

Non solo, le opere del gruppo d’arte dopo il primo evento organizzato nella sala Anselmi via Saffi saranno protagoniste di una nuova mostra nella sala delle quattro colonne a Palazzo Chigi Albani, a Soriano nel Cimino. Il gruppo d’Arte “Incontriamo il nostro tempo” nasce nel 2013. I tre amici e artisti Luigi Fondi, Paolo Crucili e Riccardo Sanna in questo evento vogliono ripercorrere la tanta strada fatta insieme. Un momento celebrativo che coinvolge anche il maestro Paternesi che grazie a loro avrebbe ritrovato la voglia di esporre a Viterbo.