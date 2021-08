Venerdì 20 Agosto 2021, 06:20

I vaccini non vanno in ferie. Anzi, vanno a caccia di villeggianti. Pronto il calendario delle tappe che il camper della Asl di Viterbo ha organizzato per raggiungere chi è in vacanza e vuole vaccinarsi: oggi il personale sanitario sarà di mattina a Bassano Romano e di pomeriggio a Oriolo Romano; domani la mattina a Tuscania e il pomeriggio alla marina di Montalto di Castro. Quindi, il 25 agosto l'unità mobile sarà a Marta; il 26 agli Almadiani a Viterbo; il 27 toccherà a Pescia Romana; il 28 a Bolsena e il 29 a Tarquinia Lido. Si potrà accedere alla postazione senza bisogno di prenotazione e si riceverà il monodose della Johnson & Johnson. Rispetto ai precedenti appuntamenti riservati principalmente alla popolazione residente nella Tuscia, potranno vaccinarsi tutti i cittadini del Lazio.

Mentre gli operatori continuano la loro lotta al virus a colpi di vaccini, il contagio continua a diffondersi. Ma dopo settimane per la prima volta il numero dei nuovi casi è inferiore rispetto a quello dei guariti nell'arco delle 24 ore. Ieri i nuovi casi accertati di positività al Covid-19 sono stati 19: 3 a Bomarzo (si tratta di un'intera famiglia), Tuscania e Viterbo; 2 a Valentano e Vejano; uno a Montalto di Castro, Montefiascone, Nepi, Ronciglione, Tarquinia e Vallerano. Degli ultimi casi, 13 presentano un link epidemiologico con altri precedentemente accertati e già isolati, mentre 6 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Mentre 18 persone stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, un 80enne di Montefiascone è attualmente ricoverato nel reparto di Malattie Infettive di Belcolle. L'età media dei contagiati si conferma molto bassa: rispetto ai 19 nuovi positivi, 10 sono nati tra il 1996 e il 2019 (il più piccolo ha un paio di anni) e altri 5 hanno una quarantina di anni. Ma, come accennato, ieri i negativizzati sono stati superiori ai nuovi infettati. Sono infatti 25 le persone che hanno superato il contagio. Sale a 12 il totale dei positivi che si trovano in ospedale: 8 sono nel reparto di Malattie infettive di Belcolle mentre 4 si trovano in strutture Covid al di fuori della provincia (Roma e Terni). Il totale degli attualmente contagiati è di 402 persone.