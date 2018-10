La Cisl viterbese dona mille euro all'emporio solidale di Santa Barbara

La Cisl dona 1.000 euro all'emporio solidale di Santa Barbara. Sono oltre sessanta le famiglie in difficolta nel quartiere di Viterbo, costrette a rivolgersi alla struttura.



"Come Cisl - spiega il segretario Fortunato Mannino - ci è sembrato doveroso contribuire ad aiutarle. Con il contributo delle categorie abbiamo raccolto mille euro e li abbiamo donati al presidente per il rifornimento dell'emprio. Avendo la nostra sede centrale nel quartiere, ne viviamo le problematiche. Stiamo lavorando per organizzare un incontro con gli abitanti per ascoltare quali sono le criticità, di quali servizi necessitano e le loro proposte su come migliorare la qualità della vita di questo popoloso quartiere".



