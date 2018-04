L'arbitro e Marconi affondano la Viterbese: la Coppa Italia è dell'Alessandria

di Marco Gobattoni

Il cuore, la personalità e la voglia di vincere la Viterbese ce l'ha messa, ma alla fine tutte queste componenti non sono bastati per ribaltare l'1-0 dell'andata con la Coppa Italia di serie C che finisce nella bacheca dell'Alessandria. Il 3-1 del Moccagatta però è un risultato bugiardo: per 56 minuti la Viterbese ha dominato la scena passando in vantaggio al 12' con Di Paolantonio e sfiorando il raddoppio in almeno altre due occasioni. Il peccato originale della gara però alberga al minuto 36 quando un evidente fallo da rigore ai danni di Jefferson non viene sanzionato dal direttore di gara Manuel Volpi di Arezzo che tra le proteste dei calciatori della Viterbese decide di lasciar giocare. Il primo tempo si chiude con l'Alessandria barcollante, ma ancora in piedi. A rimetterla in sesto definitivamente ci pensa sempre l'arbitro Volpi che al 12' della ripresa assegna un calcio di rigore dubbio ai piemontesi per un tocco di mano di Sini, apparso involontario, all'interno dell'area di rigore ospite. Sul dischetto si presenta Marconi che non sbaglia e mette il sigillo sull'1-1. Lo stesso Marconi, quattro minuti dopo, realizza il 2-1 con una splendida rovesciata che batte Iannarilli e spiana la strada al successo dei grigiorossi che arrotondano definitivamente il punteggio al 35' con la tripletta personale di Marconi. Alla Viterbese resta la rabbia del presidente Piero Camilli che alla fine della sfida è protagonista di un'acceso confronto con la terna arbitrale, ma anche la consapevolezza di aver dimostrato di potersela giocare contro una compagine più forte che tra andata e ritorno ha avuto bisogno di due errori macroscopici a proprio favore per portare a casa la Coppa Italia.

ALESSANDRIA (4-3-3): Pop; Celjak, Piccolo, Giosa, Barlocco; Gatto, Gazzi, Nicco; Gonzalez, Marconi, Sestu.

All. Marcolini.

VITERBESE (4-3-3): Iannarilli; Celiento, Rinaldi, Sini, Peverelli (dal 27′ s.t. De Sousa); Di Paolantonio, Benedetti, Baldassin (dal 23′ s.t. Bizzotto); Vandeputte (dal 23′ s.t. Mendez), Jefferson, Calderini.

All.Sottili.

Reti: 12′ Di Paolantonio, 12′ s.t. (r) Marconi, 16′ s.t. Marconi, 35′ s.t. Marconi.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo.

Assistenti: Marco Cecchi di Pistoia e Christian Zanardi di Genova.

