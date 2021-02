Incidente sul lavoro, ieri mattina, in uno stabilimento ceramico nell'area industriale di Castel Sant'Elia. Un operaio di 24 anni, residente a Civita Castellana, è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza del 118 al policlinico Gemelli di Roma, per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'arto.

Il giovane ha riportato una profonda ferita ad una mano, mentre era impegnato a lavorare con un macchinario utilizzato per i prodotti che poi vengono destinati ai forni. A portare i primi soccorsi al ceramista rimasto ferito sono stati i colleghi di lavoro che erano nelle vicinanze. La direzione dell'azienda ha provveduto subito ad avvisare il 118 e poco dopo un' ambulanza è arrivata sul posto per portate le prime cure allo sfortunato lavoratore; gli operatori sanitari, vista la situazione del ferito, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza.



Quest'ultima ha trasferito il ceramista all'ospedale romano, dove appunto è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per cercare di non compromettere l'utilizzo della mano. Intervento che è durato alcune ore. A stabilire la dinamica dell'infortunio capitato al giovane operaio saranno ora gli ispettori del lavoro dell'apposito servizio della Asl, che dopo aver eseguito un sopralluogo hanno ascoltato anche alcuni colleghi del ceramista.

Nell'area industriale del distretto della ceramica viterbese non manca la preoccupazione. «Ci siamo sempre prodigati per chiedere alle imprese di migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro dice il segretario provinciale della UiltecUil, Fabio Ricchiuto - e alcune hanno risposto prontamente, altre meno. Fortunatamente sono abbiamo mai registrato infortuni mortali, ma è chiaro che l'attenzione va sempre tenuta alta. Noi come sindacato siamo in contatto continuo con gli organi di controllo, proprio per scongiurare situazioni di grave pericolo, ma è evidente che questo non basta a evitare questi episodi. Situazioni che lasciano comunque il segno sulle persone e si trasformano in una sconfitta di tutti quando non riusciamo a far sì che non accadano mai».



Ultimo aggiornamento: 12:05

