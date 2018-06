Eccezionale infiorata a Civita Castellana, anche il flash mob

Un successo di emozioni e soddisfazioni. La tradizionale infiorata per le vie del centro storico in occasione della processione del Corpus Domini a Civita Castellana ha riscorso una valanga di apprezzamenti. Sopratutto da un gruppo di turisti francesci che sono rimasti basiti. Gli autori,i volontari, tra cui tanti giovani e studenti, che hanno affiancato i residenti, hanno realizzato vere opere d'arte che sono costate ore di lavoro anche molto sacrificio, ma che tutti hanno portato a termine e considerato come una bella esperienza. Si è rinnovata tra mille emozioni pertanto quella splendida tradizione religiosa, artitistica e culturale che sta a dimostrare il grande amore e la grande sensibilità dei civitonici per la parte nobile della città. A Civita Castellana l'imprevedibiltà è di moda: e cosi quelli dell'Angiloccio hanno improvisato anche il flasc mob. A tutti sono arrivati i complimenti del Vescovo Monsignor Romano Rossi, del sindaco Gianluca Angelelli e dell'assessore alla cultura Vanessa Losurdo.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:08



