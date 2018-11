Incuria e sporcizia, un pezzetto di Viterbo rimesso in sesto dai volontari civici

Ultimo aggiornamento: 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viterbo è sporca, spesso impresentabile proprio nei suoi angoli e spazi migliori. Se chi di dovere non riesce a ripulirla, ci pensano i volontari delle pulizie straordinarie.Lo scorso sabato sono tornati in azione quelli del gruppo civico di Viterbo Clean Up, per un appuntamento «a cui hanno partecipato tantissime persone e che ha portato alla pulizia di un intero tratto che costeggia la cinta muraria, da Porta Romana a Porta San Leonardo, compreso il parcheggio delle Fortezze da troppo tempo abbandonato all'incuria».Così il gruppo ha illustrato l'ultima uscita, ribadendo che Viterbo Clean Up «è gruppo di volontari nato nel 2014 che, rimboccandosi le maniche, ha trovato lo strumento per denunciare e combattere l’incuria e le inadempienze, per migliorare con un contributo concreto i luoghi che viviamo ogni giorno». Secondo i volontari l'unico scopo della loro azione civica è quello di «rendere Viterbo più bella, ma sopratutto contagiare tutti con il nostro spirito di rispetto per la città».Il video dell'operazione di sabato scorso è stato pubblicato su sulla pagina facebook VITERBO CLEAN UP - https://www.facebook.com/RiprendiamociViterbo - dove sono visibili anche le precedenti "uscite" dello stesso gruppo. «Quello che abbiamo fatto in passato e presto quello che faremo in futuro: vi aspettiamo».