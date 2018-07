Comune: incompatibilità di Muroni, il consiglio è già spaccato

di Massimo Chiaravalli

Una causa di incompatibilità con diverse letture in chiave politica. Il caso Paolo Muroni, all'esordio del nuovo consiglio comunale, in una volta sola ha evidenziato le prime crepe nella maggioranza e pure nell'opposizione, possibili future stampelle alla squadra capitanata dal sindaco Giovanni Arena e segnali che alcuni membri della stessa hanno voluto mandare forti e chiari. Muroni, 100 mila euro da restituire al Comune per il caso Cev. Il sindaco i suoi 80 mila li ha resi prima di mettere piede in aula, eliminando è...