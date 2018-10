Incidente sulla A12, resta gravissimo il giovane a cui sono state amputate le gambe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane di Tarquinia è sempre ricoverato in gravi condizioni al Gemelli, reparto rianimazione, dopo un incidente stradale. Il trentenne è rimasto vittima di uno scontro avvenuto sabato pomeriggio sull’autostrada A12, all'altezza del chilometro 61, in direzione Roma. Ha riportato gravi lesioni alle gambe, con amputazioni di entrambi gli arti, e resta in prognosi riservata.L'uomo, Tiziano Monti, è dipendente dell'Elitaliana di Tarquinia ed è figlio di uno dei vigili urbani della cittadina. Sabatoera alla guida di una Bmw 320 quando la vettura ha urtato lo spartitraffico centrale in cemento, in un violento impatto.Dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno estratto il giovane dall'abitacolo, il ferito è stato trasferito in eliambulanza a Roma, presso l’ospedale Gemelli di Roma. Sulle cause dell'incidente indagano gli agenti della Polizia stradale.