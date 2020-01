Incidente stradale a Canino: tre feriti in un frontale sulla Castrense

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Canino. Per cause in corso d’accertamento delle forze dell’ordine, un’Alfa 159 e una Hyundai si sono scontrate frontalmente sulla regionale Castrense, proprio davanti alla caserma dei carabinieri. Nell'impatto una delle due auto si è capovolta su un lato.



Tre persone sono rimaste ferite, soccorse dal personale della Misericordia di Montalto e dai medici del 118. I feriti, estratti dall'abitacolo dai Vigili del fuoco, sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali del comprensorio. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Canino. Ultimo aggiornamento: 13:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA