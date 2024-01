Bomarzo, si perdono nei boschi per sfuggire ai cinghiali

Due turisti americani si sono smarriti a Bomarzo mentre cercavano di sfuggire a un gruppo di cinghiali.

L'allarme della scomparsa è stato lanciato poco prima delle 14 nel territorio della necropoli di Santa Cecilia a Bomarzo. I due trentenni erano in visita e avevano intrapreso un'escursione nelle vicinanze della piramide etrusca e della necropoli di Santa Cecilia. I turisti hanno raccontato che, mentre seguivano uno dei percorsi locali, un gruppo di cinghiali li ha sorpresi, costringendoli a fuggire per evitare di essere attaccati.

Nel corso della loro fuga, la coppia si è persa di vista e a vicenda. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per cercare i due turisti dispersi. La donna, spaventata, si era accidentalmente allontanata dal sentiero principale, trovandosi vicino a un piccolo precipizio. Per fortuna, non ha riportato ferite.